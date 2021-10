Diritti tv | Sky non si arrende | inviata lettera all’antitrust!

(Di martedì 12 ottobre 2021) Sky ha scritto unaall’Antitrust. La pay-tv di Comcast, approfittando dei problemi della piattaforma in streaming, si dice disposta alla sublicenza deidella Serie A dei quali Dazn è titolare. Secondo il Sole 24 Ore, laed il parere legale sono stati spediti all’Agcm ed è stato indirizzato un «supplemento informativo» inerente il procedimento già aperto dalla stessa Autorità. Si valuta infatti una possibile lesione della concorrenza. L’istruttoria Agcm dovrà dare un responso entro il 30 giugno 2022 anche se nel mentre non è stata presa nessuna misura cautelare nei confronti di Dazn. I suoi impegni sono stati ritenuti validi. Dazn,Leotta,All’inizio della stagione c’è stato qualche problema ed è per questo che Sky vorrebbe dimostrare che il servizio offerto da Dazn e Tim non ...

aliasvaughn : @albicoach Falso. I diritti erano divisi tra Sky e digitale terrestre. Sky aveva solo l'esclusiva sul satellite. Pe… - PinoSa54 : ????.... @antitrust_it credo che sia arrivato il momento di Agire e NON sottostare a ' futili escamotage ' da strapaz… - Joshua4ita : RT @CalcioFinanza: #Sky scrive all’Antitrust: serve un intervento contro #Dazn. La pay-tv pronta anche alla sublicenza dei diritti https://… - themastermain : RT @CalcioFinanza: #Sky scrive all’Antitrust: serve un intervento contro #Dazn. La pay-tv pronta anche alla sublicenza dei diritti https://… - albicoach : @aliasvaughn Fino a 3 anni fa ha sempre e solo avuto TUTTI i diritti Sky -

