Da Vlahovic a Belotti: dopo i turbamenti dei numeri 10, ecco il mal di pancia dei 9 (Di martedì 12 ottobre 2021) Non dorme mai il calciomercato: in queste settimane di ottobre al centro dell’attenzione soprattutto i numeri 9 Vlahovic e Belotti C’era una volta un tempo in cui ottobre era un pacifico mese di pallone e poco più, senza che un Vlahovic o un Belotti smuovessero il calciomercato a stagione sostanzialmente appena iniziata. Eppure va così, prendere o lasciare (e ci piacerebbe lasciare volentieri, sia chiaro). Nemmeno il tempo di metabolizzare la costruzione estiva delle squadre che già qualcuno è costretto a pensare alle prossime rivoluzioni e a eventuali sostituti. E sono sempre gli attaccanti a tenere banco e catalizzare le prime pagine di siti e giornali. Dapprima le tempeste sui numeri 10, con Insigne e Dybala e i rispettivi contratti che ora sembrano sempre più vicini al sereno di un ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Non dorme mai il calciomercato: in queste settimane di ottobre al centro dell’attenzione soprattutto iC’era una volta un tempo in cui ottobre era un pacifico mese di pallone e poco più, senza che uno unsmuovessero il calciomercato a stagione sostanzialmente appena iniziata. Eppure va così, prendere o lasciare (e ci piacerebbe lasciare volentieri, sia chiaro). Nemmeno il tempo di metabolizzare la costruzione estiva delle squadre che già qualcuno è costretto a pensare alle prossime rivoluzioni e a eventuali sostituti. E sono sempre gli attaccanti a tenere banco e catalizzare le prime pagine di siti e giornali. Dapprima le tempeste sui10, con Insigne e Dybala e i rispettivi contratti che ora sembrano sempre più vicini al sereno di un ...

Advertising

infoitsport : Belotti Milan, che incrocio con Vlahovic: cosa succede in casa Fiorentina - infoitsport : Ferrante: “Belotti lo vedo all’estero. Un lusso non far giocare Vlahovic” - Pirichello : Vabbè dai Kulusevski e soldi per Vlahovic ormai una formalità per la Juve a Gennaio Fiorentina su Belotti o un Lucca/Scamacca? - firenzeviola_it : VLAHOVIC SOLO ALL’ESTERO, NO ALLA JUVE. È PRONTO IL CITY CON 70 MILIONI. LA STRATEGIA DI COMMISSO. ATTACCANTE ED ES… - gilnar76 : Belotti #Milan, che incrocio con Vlahovic: cosa succede in casa Fiorentina #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -