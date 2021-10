Covid oggi Fvg, 61 contagi e un morto: bollettino 12 ottobre (Di martedì 12 ottobre 2021) Sono 61 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, martedì 12 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. Eseguiti 4.233 tamponi molecolari, dai quali sono stati rilevati 56 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,32%, e 7.190 test rapidi antigenici, dai quali sono stati rilevati 5 casi (0,07%). Si registra il decesso di una 78enne di Tolmezzo avvenuto nel suo domicilio; rimangono 9 le persone ricoverate in terapia intensiva e sono 47 i pazienti in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 3.829, con la seguente suddivisione territoriale: 831 a Trieste, 2.025 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 109.731, i clinicamente guariti 49 e 800 in isolamento’. Dall’inizio della pandemia in Friuli ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 ottobre 2021) Sono 61 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, martedì 122021, secondo i datideldella regione. Eseguiti 4.233 tamponi molecolari, dai quali sono stati rilevati 56 nuovicon una percentuale di positività dell’1,32%, e 7.190 test rapidi antigenici, dai quali sono stati rilevati 5 casi (0,07%). Si registra il decesso di una 78enne di Tolmezzo avvenuto nel suo domicilio; rimangono 9 le persone ricoverate in terapia intensiva e sono 47 i pazienti in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 3.829, con la seguente suddivisione territoriale: 831 a Trieste, 2.025 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 109.731, i clinicamente guariti 49 e 800 in isolamento’. Dall’inizio della pandemia in Friuli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il premier Draghi 'condanna le violenze che sono avvenute oggi in varie città italiane'. Il Governo 'prosegue nel… - Agenzia_Ansa : Viaggio nei Paesi poveri non vaccinati. Fino ad oggi in Africa sono arrivate 67 milioni di dosi, insufficienti per… - FerdiGiugliano : 'Dal 2005 a oggi, l’Europa ha affrontato la grande recessione, la crisi dell’euro, la pandemia di Covid-19. La Canc… - Davide19663174 : @Patriziapattys @LoGnuSagace @maurovanetti @massimosandal Oggi al Senato ha detto: Tutti i giovani morti di covid a… - janbol75 : @Giannaway @adistefano39 @stanzaselvaggia Ad oggi il 4% delle terapie intensive (ed il 5% dei posti letto in area n… -