Così Gualtieri ha rotto un tabù, per il bene di Roma. Il commento di Fioroni (Di martedì 12 ottobre 2021) Nei giorni scorsi avevo suggerito a Roberto Gualtieri di portarsi a fondo campo, come la punta di una squadra che non ha paura di giocare all'attacco, per essere il candidato più aperto ed inclusivo in questo scorcio di campagna elettorale, a poca distanza temporale dal ballottaggio per il Campidoglio. Devo riconoscere che lo sta facendo con intelligenza ed equilibrio, sempre con lucidità. Anche gli avversari dovrebbero riconoscere la costanza di un discorso che mira a unire la città, non ad imprigionarla nella logica del pregiudizio e dello scontro. Ne abbiamo bisogno specialmente oggi, allorché Roma si risveglia ferita dalla violenza di estremisti neri, pronti a sfruttare la paura e il disagio serpeggianti nella società proprio all'uscita da questa lunga e complicata pandemia. Abbiamo bisogno, senza dubbio, di un sindaco che abbia a cuore una vera ...

