Calciomercato Napoli | Mandava obiettivo Il difensore è in scadenza col Lille

calciomercatoit : ?? - SkySport : #Insigne e il rinnovo con il #Napoli: 'Non è facile. Il tiro a giro? È di #DelPiero' #SkySport - sscalcionapoli1 : Ceccarini: “Meret rinnoverà con il Napoli, Insigne vuole restare, su Ospina, Manolas, Fabian Ruiz, Osimhen…”… - FinoAllaF1n3 : Vi immaginate #Kulusevski a #Napoli come alternativa a #Politano ? Insigne/Lozano , Politano/Kulusevski e Ounas co… - sportli26181512 : Napoli, ecco chi può arrivare come terzino sinistro: Il Napoli continua a seguire Reinildo...… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Commenta per primo Ilcontinua a seguire Reinildo Mandava , terzino sinistro del Lille in scadenza di contratto nel 2022. Il club azzurro potrebbe aspettare la prossima estate per tesserare il giocatore, possibile ...Ci sarà spazio, chiaramente, anche per tutte le ultime news disu Inter, Milan,, Roma e Juventus. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di, ISCRIVITI ...Gigio Donnarumma, portiere della Nazionale italiana, è ospite al programma di Italia 1 “Le Iene” per parlare della polemica scoppiata lo scorso mercoledì in occasione di Italia-Spagna. Il ritorno dell ...Brutta notizia per i tifosi polacchi che avrebbero voluto seguire da vicino Napoli-Legia Varsavia. Come riportato dal club azzurro, la Prefettura di Napoli ha disposto il divieto di vendita ...