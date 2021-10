Ballottaggi: il marito di Appendino in campo per Damilano, quello di Raggi fa a pezzi Gualtieri (Di martedì 12 ottobre 2021) In vista dei Ballottaggi a Roma e Torino scendono in campo i mariti delle prime cittadine uscenti, e spiazzano l’ala sinistra del M5S. Marco Lavatelli, marito di Chiara Appendino, ha infatti reso noto che voterà «con convinzione» il candidato del centrodestra Paolo Damilano. Meno esplicito l’endorsement di Andrea Severini, first husband della Capitale, che, annunciando quella che sembra una volontà di astensione, ha comunque proposto un lungo elenco di torti compiuti dalla sinistra ai danni di Virginia Raggi, sottolineando che «ogni cittadino sceglierà libero, secondo coscienza, senza condizionamenti». Insomma, come a dire che tutto si può fare, ma votare il Pd proprio no. Il marito di Chiara Appendino: «Voterò Damilano» «Al ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 ottobre 2021) In vista deia Roma e Torino scendono ini mariti delle prime cittadine uscenti, e spiazzano l’ala sinistra del M5S. Marco Lavatelli,di Chiara, ha infatti reso noto che voterà «con convinzione» il candidato del centrodestra Paolo. Meno esplicito l’endorsement di Andrea Severini, first husband della Capitale, che, annunciando quella che sembra una volontà di astensione, ha comunque proposto un lungo elenco di torti compiuti dalla sinistra ai danni di Virginia, sottolineando che «ogni cittadino sceglierà libero, secondo coscienza, senza condizionamenti». Insomma, come a dire che tutto si può fare, ma votare il Pd proprio no. Ildi Chiara: «Voterò» «Al ...

