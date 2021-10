A Detto Fatto Alessia Logli, la figlia di Roberta Ragusa, è la protagonista di un tutorial per capelli (Di martedì 12 ottobre 2021) “Ciao Bianca, vorrei che uno dei vostri tutor mi insegnasse ad accorciare i capelli in modo semplice e veloce da poter rifare a casa, capitano sempre uscite dell’ultimo minuto e non so mai che cosa fare. Confido nel vostro aiuto”, la video richiesta a “Detto Fatto” arriva da Alessia. Pochi secondi dopo il filmato la ragazza arriva in studio da Bianca Guaccero, il tutor Davide Cichello realizza un half-bun: spiega per circa dieci minuti la pettinatura nel dettaglio. Alessia pronuncia poche frasi e dopo il cambio look lascia lo studio. Nessun riferimento al suo cognome e alla sua storia ma FqMagazine aggiunge un dettaglio non da poco, Alessia ha un cognome noto a molti: Logli. Alessia Logli è la figlia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) “Ciao Bianca, vorrei che uno dei vostri tutor mi insegnasse ad accorciare iin modo semplice e veloce da poter rifare a casa, capitano sempre uscite dell’ultimo minuto e non so mai che cosa fare. Confido nel vostro aiuto”, la video richiesta a “” arriva da. Pochi secondi dopo il filmato la ragazza arriva in studio da Bianca Guaccero, il tutor Davide Cichello realizza un half-bun: spiega per circa dieci minuti la pettinatura nel dettaglio.pronuncia poche frasi e dopo il cambio look lascia lo studio. Nessun riferimento al suo cognome e alla sua storia ma FqMagazine aggiunge un dettaglio non da poco,ha un cognome noto a molti:è ladi ...

Advertising

FBiasin : #Cassano: “#Marotta è un incompetente suoi giocatori di pallone. Non ne conosce nessuno. #Marotta deve ringraziarmi… - capuanogio : #Cassano ha detto che #Marotta è un incompetente di calcio, che se alla Sampdoria ha fatto bene lo deve a lui “che… - chetempochefa : 'L’ortopedico ha fatto un miracolo, si chiama anche Accetta tra l’altro… quando mi ha detto ti amputo un altro pezz… - Arcticnian : comunque quando ho incontrato le little mix erano state tutte carine e dolci tranne jesy. jade addirittura si é mes… - GiusCandela : A Detto Fatto Alessia Logli, la figlia di Roberta Ragusa, è la protagonista di un tutorial per capelli. Nessun rife… -