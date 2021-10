Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 ottobre 2021)11 OTTOBREORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA TIBURTINA E CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE ARDEATINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO VIA PRENESTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA, RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA BIS E VIA PRIMO MAGGIO NEI DUE SENSI DI MARCIA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO INEVITABILI DISAGI FINO ALLE ORE 17 E SUCCESSIVAMENTE DALLE ORE 8 E FINO A FINE SERVIZIO PER LO SCIOPERO NAZIONALE GENERALE ...