Tori Spelling, in ricordo di Luke Perry: «Eri amore puro» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il ricordo, quello pubblico, è stato affidato ai social, nel giorno che avrebbe marcato il 55esimo compleanno di Luke Perry, scomparso per le complicanze di un ictus nel 2019. «Ricordo di averti conosciuto che ero una piccola ragazzina insicura», ha scritto online Tori Spelling. «Tu sei stato il primo uomo a farmi un essere umano di valore, una donna di valore, un’attrice meritevole. Sei stato un amico e un fratello maggiore, sempre disposto a prendere le mie parti. Hai fatto a botte, letteralmente, quando hai saputo che vivevo una relazione di abusi verbali e psicologici. Ti sei seduto e hai parlato con me, attraverso quel che è stato il momento di maggior insicurezza nella vita di una ragazzina piena di angosce», ha continuato l’attrice, che con Perry ha condiviso il set di Beverly Hills 90210. Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il ricordo, quello pubblico, è stato affidato ai social, nel giorno che avrebbe marcato il 55esimo compleanno di Luke Perry, scomparso per le complicanze di un ictus nel 2019. «Ricordo di averti conosciuto che ero una piccola ragazzina insicura», ha scritto online Tori Spelling. «Tu sei stato il primo uomo a farmi un essere umano di valore, una donna di valore, un’attrice meritevole. Sei stato un amico e un fratello maggiore, sempre disposto a prendere le mie parti. Hai fatto a botte, letteralmente, quando hai saputo che vivevo una relazione di abusi verbali e psicologici. Ti sei seduto e hai parlato con me, attraverso quel che è stato il momento di maggior insicurezza nella vita di una ragazzina piena di angosce», ha continuato l’attrice, che con Perry ha condiviso il set di Beverly Hills 90210.

