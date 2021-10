Stellantis | sindacati | dipendenti Grugliasco a Mirafiori | no esuberi

(Di lunedì 11 ottobre 2021) commenta Le attivitàdella ex Bertone, oggi Agap, disaranno spostate a. Aresterà per ora soltanto la lastratura che sarà trasferita al termine del piano ...

Le attivitàdella ex Bertone, oggi Agap, di Grugliasco saranno spostate a Mirafiori. A Grugliasco resterà per ora soltanto la lastratura che sarà trasferita al termine del piano nel 2024. Tutti i ...commenta Le attivitàdella ex Bertone, oggi Agap, di Grugliasco saranno spostate a Mirafiori. A Grugliasco ... Lo riferiscono iche hanno incontrato l'azienda al Mise.Le attività Stellantis della ex Bertone, oggi Agap, di Grugliasco saranno spostate a Mirafiori, lo stabilimento torinese a pochi kilometri di distanza. A Grugliasco resterà per ora soltanto la lastrat ...La nuova piattaforma elettrica di Maserati sarà sviluppata a Torino. Sarà realizzata a Melfi dal 2024. Darà origine a 4 modelli per Marchi differenti.