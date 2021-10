Roma, Draghi in visita alla sede della Cgil: abbraccio con Landini e applauso degli iscritti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il premier Mario Draghi è arrivato nella sede nazionale della Cgil, in corso d’Italia a Roma, per portare la solidarietà del governo al sindacato dopo l’irruzione di sabato da parte di neofascisti e no green pass. Ad attenderlo di fronte all’entrata il segretario Maurizio Landini: i due si sono salutati con un abbraccio e pacche sulle spalle, accompagnati da un lungo applauso da parte degli iscritti che facevano ala. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il premier Marioè arrivato nellanazionale, in corso d’Italia a, per portare la solidarietà del governo al sindacato dopo l’irruzione di sabato da parte di neofascisti e no green pass. Ad attenderlo di fronte all’entrata il segretario Maurizio: i due si sono salutati con une pacche sulle spalle, accompagnati da un lungoda parteche facevano ala. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

