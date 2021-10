Quali sono i tipi di università in Italia (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’attuale configurazione del sistema universitario in Italia è stato definito a partire dalla Legge 127 del 1997, conosciuta come Legge Bassanini 2, passando poi per i Decreti 509/99 e 270/04. Attraverso queste disposizioni, chiaramente in linea con gli orientamenti dettati dall’Unione Europea, sono stati sanciti i criteri generali secondo i Quali ciascuna università Italiana ha potuto delineare, mediante regolamento didattico e in completa autonomia, gli ordinamenti dei corsi di studio, ovvero l’offerta formativa da essa proposta agli studenti, gli obiettivi, il quadro generale, le caratteristiche della prova finale che permette di conseguire il titolo, le attività e i crediti formativi riconosciuti per ognuna di esse. L’autonomia didattica è uno dei capisaldi sui Quali si basa ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’attuale configurazione del sistema universitario inè stato definito a partire dalla Legge 127 del 1997, conosciuta come Legge Bassanini 2, passando poi per i Decreti 509/99 e 270/04. Attraverso queste disposizioni, chiaramente in linea con gli orientamenti dettati dall’Unione Europea,stati sanciti i criteri generali secondo iciascunana ha potuto delineare, mediante regolamento didattico e in completa autonomia, gli ordinamenti dei corsi di studio, ovvero l’offerta formativa da essa proposta agli studenti, gli obiettivi, il quadro generale, le caratteristiche della prova finale che permette di conseguire il titolo, le attività e i crediti formativi riconosciuti per ognuna di esse. L’autonomia didattica è uno dei capisaldi suisi basa ...

