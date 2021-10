(Di lunedì 11 ottobre 2021) AGI - “Che cosa s'intende esattamente per sostenibilità del?”, si chiede su Il Foglio il ministro della Pubblica amministrazione Renato. Per rispondere che “in economia l'espressione che si usa per valutare la sostenibilità deldi un Paese è il cosiddetto ‘snowball effect', ovvero la differenza tra il tasso di crescita nominale del pil e il tasso di interesse implicito del, identificabile solitamente nel rendimento medio”. E “se è vero che l'ha unproblema di– analizza– è altrettanto vero che il nostro Paese può vantare un surplus commerciale invidiabile derivante dall'elevatodel suo Made ...

Advertising

Agenzia_Italia : Pe Brunetta, 'L'Italia ha un enorme debito pubblico ma può contare su export' - fisco24_info : Pe Brunetta, 'L'Italia ha un enorme debito pubblico ma può contare su export': AGI - “Che cosa s'intende esattament… - pierovecchiato : RT @ilfoglio_it: Il debito è sostenibile solo con le riforme: spesa “buona”, taglio delle tasse e revisione del fisco che ci renda più euro… - ilfoglio_it : Il debito è sostenibile solo con le riforme: spesa “buona”, taglio delle tasse e revisione del fisco che ci renda p… - santander_sw : RT @dottorbarbieri: l'Italia riparte con le pause pranzo dei dipendenti pubblici in presenza, @fdragoni? -

Ultime Notizie dalla rete : Brunetta Italia

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

E 'se è vero che l'ha un enorme problema di debito pubblico - analizza- è altrettanto vero che il nostro Paese può vantare un surplus commerciale invidiabile derivante dall'elevato ...Spesa 'buona' e taglio delle tasse, revisione del fisco che ci renda più europei. Ovvero le misure per la crescita e la crescita per cambiare l'. Ci scrive il ministro per la Pubblica amministrazione Sullo stesso argomento: Fisco e catasto: l'assalto non è alla casa, ma alla cassa (pubblica) Il salario minimo riempie i dibattiti, ma ...L’alfabetizzazione digitale delle amministrazioni pubbliche è disomogenea e manca un quadro normativo per l’IA, ma dal Pnrr potrebbe arrivare una spinta decisiva ...Spesa “buona” e taglio delle tasse, revisione del fisco che ci renda più europei. Ovvero le misure per la crescita e la crescita per cambiare l’Italia. Ci scrive il ministro per la Pubblica amministra ...