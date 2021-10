Nobel per l'economia a Card, Angrist, Imbens (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Premio Nobel per l'economia 2021 è stato assegnato al Canadese David Card, e agli statunitensi Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens. Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens hanno ricevuto il premio "per ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Premioper l'2021 è stato assegnato al Canadese David, e agli statunitensi Joshua D.e Guido W.. Joshua D.e Guido W.hanno ricevuto il premio "per ...

Card, Angrist e Imbens: i tre vincitori del Nobel per l'Economia Il premio Nobel per le Scienze economiche 2021 va per metà a David Card e per metà, congiuntamente, a Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens. David Card è stato insignito della vittoria "per i suoi contributi ...

