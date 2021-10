Nicolato: “Lucca? Deve capire quali sono i ritmi a livelli internazionali” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Paolo Nicolato, commissario tecnico della Nazionale Under 21, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di qualificazione agli Europei contro la Svezia. Di seguito le sue dichiarazioni. Sulla situazione in casa Azzurra dopo la sfida con la Bosnia “Il nostro obiettivo è avere continuità, spero che i ragazzi abbiano recuperato, possono fare una prestazione importante. È giusto dare dei riferimenti, bisogna dare continuità. Perdere ogni tanto ci sta pure, ma un anno fa era difficile essere competitivi. Ora siamo più pronti, i ragazzi hanno giocato e stanno giocando. Mi aspetto una gara diversa rispetto all’altra gara con la Svezia”. Sul gruppo Azzurro “È una squadra molto giovane, è un aspetto che va evidenziato. La Svezia ad esempio porta giocatori ai limiti d’età, ma a parte questo c’è un bel gruppo. Sappiamo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 ottobre 2021) Paolo, commissario tecnico della Nazionale Under 21, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara dificazione agli Europei contro la Svezia. Di seguito le sue dichiarazioni. Sulla situazione in casa Azzurra dopo la sfida con la Bosnia “Il nostro obiettivo è avere continuità, spero che i ragazzi abbiano recuperato, posfare una prestazione importante. È giusto dare dei riferimenti, bisogna dare continuità. Perdere ogni tanto ci sta pure, ma un anno fa era difficile essere competitivi. Ora siamo più pronti, i ragazzi hanno giocato e stanno giocando. Mi aspetto una gara diversa rispetto all’altra gara con la Svezia”. Sul gruppo Azzurro “È una squadra molto giovane, è un aspetto che va evidenziato. La Svezia ad esempio porta giocatori ai limiti d’età, ma a parte questo c’è un bel gruppo. Sappiamo ...

