Mugnano, focolaio in case per anziani: l’appello del sindaco Sarnataro (Di lunedì 11 ottobre 2021) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 11 ottobre 2021) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Miti_Vigliero : Mugnano, focolaio covid in due case per anziani: messe in quarantena - VesuvioLive : Mugnano, focolaio covid in due case per anziani: sindaco dispone il divieto d’accesso - Mara55607978 : RT @NapoliToday: #Cronaca Focolaio Covid in due strutture per anziani - Peppe_FN : I casi rispetto a ieri in Campania sono -24 Ieri 269 oggi 245 -9 ricoverati,-1 in T.I,227 guariti,+26 in I.D,+9.972… - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, a Mugnano focolaio in due case per anziani: si contano oltre 30 contagi... -