Milano, scompare nel nulla durante il ricovero al San Raffaele: si cerca un 25enne polacco. “Aveva un pigiama e un bendaggio alla testa” (Di lunedì 11 ottobre 2021) È scomparso nel nulla, mentre era ricoverato nell’ospedale San Raffaele di Milano, il 25enne di origine polacca Mateusz Mroczkowski. L’appello per ritrovarlo è stato lanciato anche dal programma Rai Chi l’ha visto? nella puntata dell’8 ottobre. Il giovane è alto 1.85, ha gli occhi verdi e i capelli castani: al momento della scomparsa, avvenuta domenica 3 ottobre, indossava quasi sicuramente un pigiama e Aveva un bendaggio alla testa. Segni particolari? Un tatuaggio raffigurante un viso sull’avambraccio sinistro. “Il 3 ottobre si è allontanato dall’ospedale San Raffaele di Milano e non ha più dato sue notizie ai familiari. Non ha con sé i documenti né il cellulare. I familiari temono che sia in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) È scomparso nel, mentre era ricoverato nell’ospedale Sandi, ildi origine polacca Mateusz Mroczkowski. L’appello per ritrovarlo è stato lanciato anche dal programma Rai Chi l’ha visto? nella puntata dell’8 ottobre. Il giovane è alto 1.85, ha gli occhi verdi e i capelli castani: al momento della scomparsa, avvenuta domenica 3 ottobre, indossava quasi sicuramente unun. Segni particolari? Un tatuaggio raffigurante un viso sull’avambraccio sinistro. “Il 3 ottobre si è allontanato dall’ospedale Sandie non ha più dato sue notizie ai familiari. Non ha con sé i documenti né il cellulare. I familiari temono che sia in ...

