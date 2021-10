Manuel Bortuzzo si scambia un bacio con Manila Nazzaro (VIDEO)

(Di lunedì 11 ottobre 2021)Nel corso delle ultime ore i gieffini hanno festeggiato il compleanno dicon una bella festa. Tutti hanno ballato e bevuto in allegria. In un, che potete trovare anche qui sotto, e postato da un’utente di Twitter, possiamo vedere un particolare momento di quell’evento. Stiamo parlando del L'articolo proviene da Novella 2000.

Dopo la rottura con Lulù Selassiè ,si è confidato con gli altri coinquilini della sua stanza, chiarendo ancora le cose. E se Manila Nazzaro ha perfettamente capito il suo punto di vista, Ainett ha cercato anche di ...Nella Casa del ' Grande Fratello Vip ',sta perdendo la pazienza con Lulù Selassié e i vari chiarimenti tra i due non sono serviti a migliorare le cose. Durante la festa in giardino, l'atteggiamento della principessa ha ...Manuel Bortuzzo ha dato un piccolo bacio a Manila Nazzaro in simpatia durante la festa di compleanno di quest'ultima. Il video.Manuel Bortuzzo ha troncato con Lulù Selassié, che però non vuole accettare la fine della loro storia al Grande Fratello Vip ...