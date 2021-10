Manuel Bortuzzo, Lulù Selassié dopo la rottura accusa il Grande Fratello Vip: 'Devono lasciarci in pace tutti. Hanno creato in lui delle...' (Di lunedì 11 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo ha messo un punto definitivo alla sua storia con Lulù Selassié e la concorrente ha dato la colpa al Grande Fratello Vip. Il nuotatore ha detto che vuole essere libero nella casa e che ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 ottobre 2021)ha messo un punto definitivo alla sua storia cone la concorrente ha dato la colpa alVip. Il nuotatore ha detto che vuole essere libero nella casa e che ...

Advertising

amati_89 : RT @Butterf69015258: Ma @manuel_bortuzzo che fa i capelli prima a nicola e ora ad alex per stasera?? MANUEL stai insegnando non solo che se… - GiuseppeporroIt : Manuel Bortuzzo, il papà del gieffino pubblica una foto di Sophie: web in visibilio (FOTO) #gfvip #manuelbortuzzo… - MBLaCrew : RT @Butterf69015258: Ma @manuel_bortuzzo che fa i capelli prima a nicola e ora ad alex per stasera?? MANUEL stai insegnando non solo che se… - blogtivvu : Il padre di Manuel Bortuzzo pubblica una foto di Sophie: frecciatina per Lulù? Sul web esplode la polemica - dilettamaneskin : RT @Butterf69015258: Ma @manuel_bortuzzo che fa i capelli prima a nicola e ora ad alex per stasera?? MANUEL stai insegnando non solo che se… -