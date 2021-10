Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié a confronto, il ragazzo chiarisce: “In questo momento non voglio niente” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si acuisce la crisi tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié nella Casa del Grande Fratello Vip. La coppia è sempre più distante e lo conferma il nuovo chiarimento messo in atto dal ragazzo nei confronti della coinquilina, alla quale non si sentirebbe di dare baci controvoglia. “In questo momento non voglio niente” ammette il ragazzo, invitandola a vivere la loro esperienza in maniera naturale. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: nuovo confronto al GF Vip Ennesimo chiarimento tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié al Grande Fratello Vip. La crisi iniziata da ormai una settimana ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si acuisce la crisi tranella Casa del Grande Fratello Vip. La coppia è sempre più distante e lo conferma il nuovo chiarimento messo in atto dalnei confronti della coinquilina, alla quale non si sentirebbe di dare baci controvoglia. “Innon” ammette il, invitandola a vivere la loro esperienza in maniera naturale.: nuovoal GF Vip Ennesimo chiarimento traal Grande Fratello Vip. La crisi iniziata da ormai una settimana ...

