LIVE Coppa Agostoni 2021 in DIRETTA | 8 km al traguardo | Lutsenko e Trentin provano a scappare

(Di lunedì 11 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.32 2 km alla fine! Il gruppetto inseguitore ha perso le speranze. 16.31 3 km alla fine, supera i 25” il vantaggio del duo al comando! Con estrema probabilità sarannoa giocarsi questa! 16.30 Finalmentedà il suo contributo all’azione e si mette a tirare. 16.29 Dietro un paio di uomini della Alpecina chiudere il buco ma il vantaggio aumenta, 20” in questo momento! 4,5 km all’arrivo. 16.28non da cambi a, sa che il capitano della UAE è più forte di lui in volata. 16.26 7,5 km alla fine, si ricongiungono i due gruppetti:hanno 15” da amministrare, finale al ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Coppa Agostoni 2021 in DIRETTA: 35 km all’arrivo attacco di Ruben Fernandez sul Colle Brianza - #Coppa… - _Sport_Calcio_ : -40 km al traguardo, chi vincerà la Coppa Agostoni 2021? ???????? ?? Segui LIVE: - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: -40 km al traguardo, chi vincerà la Coppa Agostoni 2021? ???????? ?? Segui LIVE: - Eurosport_IT : -40 km al traguardo, chi vincerà la Coppa Agostoni 2021? ???????? ?? Segui LIVE: - JorgeRAP1973 : RT @SpazioCiclismo: Segui a partire dalle 15:00 la #CoppaAgostoni in diretta streaming assieme a noi -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Coppa

L'ex direttore di Tuttosport Paolo De Paola è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ' Calcio Napoli 24' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli . Ecco quanto evidenziato da CN24:11.55 Buongiorno e benvenuti alla Direttadella 75ma edizione dellaAgostoni - Giro delle Brianze, ultima tappa del Trittico Lombardo, tra le gare conclusive del calendario tricolore. ...L’ex direttore di Tuttosport Paolo De Paola è intervenuto in diretta a ‘ Calcio Napoli 24 Live ’ su CalcioNapoli24 TV: “La sosta delle nazionali? Il campionato è bello e vivace col Napoli in testa che ...Cipro-Malta è una delle partite valevoli per la qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar: info partita, probabili formazioni, diretta TV e streaming gratis ...