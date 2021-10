Littizzetto sui figli in affido: “Mi dicono non sono tuoi. Ma che c'entra? I figli sono quelli che cresci" (Di lunedì 11 ottobre 2021) Davanti alle telecamere di “Che tempo che fa” l’attrice torinese Luciana Littizzetto ha parlato della sua vita privata e ha raccontato la sua esperienza di genitore affidatario, in occasione dell’uscita del suo nuovo libro “Io mi fido di te. Storia dei miei figli nati dal cuore”. I due figli si chiamano Jordan e Vanessa. L’attrice li ha presi in affido quando avevano rispettivamente 9 e 12 anni. Non riescono tanto a dire mamma, perché in effetti una mamma naturale ce l’hanno. Mi chiamano “mamma” solo in presenza di altri, quando siamo soli sono “Lu”. Ma non è più un problema, ormai mi sono abituata Dal 1997 al 2018 Littizzetto è stata legata a Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite. Con ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) Davanti alle telecamere di “Che tempo che fa” l’attrice torinese Lucianaha parlato della sua vita privata e ha raccontato la sua esperienza di genitore affidatario, in occasione dell’uscita del suo nuovo libro “Io mi fido di te. Storia dei mieinati dal cuore”. I duesi chiamano Jordan e Vanessa. L’attrice li ha presi inquando avevano rispettivamente 9 e 12 anni. Non riescono tanto a dire mamma, perché in effetti una mamma naturale ce l’hanno. Mi chiamano “mamma” solo in presenza di altri, quando siamo soli“Lu”. Ma non è più un problema, ormai miabituata Dal 1997 al 2018è stata legata a Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite. Con ...

