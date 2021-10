Lemina | notte di paura | ladri in casa e minacce a tre donne La ricostruzione

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 ottobre 2021)è stato derubato da treche hanno fatto irruzione nella suadi Nizza minacciando e legando treBrutta disavventura per Mario. L’ex giocatore della Juve è rimasto vittima di un furto avvenuto nella suadi Nizza mentre era impegnato in una partita di qualificazione al prossimo Mondiale con il Gabon. Secondo quanto riferito da L’Equipe treavrebbero fatto irruzione nelladinella serata di ieri. Incappucciati e muniti di pistole, i malviventi hanno minacciato tre, legandole. Poi hanno rubato vari gioielli e articoli di lusso per un valore complessivo di 300mila euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.