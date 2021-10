Lega, Santori: Gualtieri parla di disagio perchè è lui a provarlo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma – “Non è che Gualtieri parla di disagio perché probabilmente è lui a sentirsi in questo modo? Un ex ministro delle finanze trombato per le scelte incommentabili fatte nei mesi di mandato, che senza poltrona viene paracadutato dal politburo del Pd a candidarsi a sindaco di Roma è la rappresentazione migliore del disagio. Continui pure ad abbaiare alla luna: con Michetti lavoriamo al futuro di Roma”. E’ quanto dichiara il dirigente Lega candidato al Comune di Roma, Fabrizio Santori. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma – “Non è chediperché probabilmente è lui a sentirsi in questo modo? Un ex ministro delle finanze trombato per le scelte incommentabili fatte nei mesi di mandato, che senza poltrona viene paracadutato dal politburo del Pd a candidarsi a sindaco di Roma è la rappresentazione migliore del. Continui pure ad abbaiare alla luna: con Michetti lavoriamo al futuro di Roma”. E’ quanto dichiara il dirigentecandidato al Comune di Roma, Fabrizio. (Agenzia Dire)

