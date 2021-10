Landini | “La visita di Draghi alla Cgil un segnale importante”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) “Ho ringraziato il presidenteper la, che un significato moltoper quanto avvenuto”. Lo ha detto il segretario della, Maurizio, al termine delladel premier Marionella sede nazionale del sindacato, che il 9 ottobre ha subito l’assalto di manifestanti No Vax e No Green Pass. ror/sat/gtr su Il Corriere della Città.

