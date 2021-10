Lamorgese dovrebbe dimettersi | ma non perché lo chiedono Meloni e Salvini

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Pochi mesi dopo l’esplosione del Covid sono nati sulla rete siti gestiti da hacker che hanno riempito il mondo, ma specialmente l’Occidente, di fake news. Molto di questi nuclei hanno sede in RussiaPutin, che è un autentico genio del male e anche l’unico vero grande king maker della geopolitica oggi in campo, ha capito per primo che l’uso politico si internet può essere uno strumento assai efficace per condizionare e anche destabilizzare le democrazie occidentali, molto esposte a questo tipo di influenza. Infatti per molti quello che compare su internet è una sorta di verità rilevata che può essere contrapposta anche alla scienza ufficiale. Così gli hacker russi hanno lavorato sul referendum per Brexit e su quello in Catalogna. Ma il vero capolavoro di Putin sono state le elezioni americane del 2016 e l’aiuto dato a Trump. Quando è esploso il Covid questo ...