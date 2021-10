La settimana inizia con qualche nuvola e molte schiarite (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Centro Meteo Lombardo col bollettino curato da Stefano nava ci accompagna scoprire he tempo farà in questo inizio settimana a Bergamo e in provincia. ANALISI GENERALE Il ponte di alta pressione che si estende dall’oceano Atlantico fino all’Europa orientale proteggerà per alcuni giorni la Lombardia dall’arrivo delle perturbazioni, per cui ci attendono giornate senza precipitazioni, ma con qualche annuvolamento passeggero. Le temperature non subiranno grandi variazioni e saranno prevalentemente influenzate dal grado di copertura nuvolosa. Lunedì 11 ottobre 2021 Tempo Previsto: al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccetto qualche velatura di nubi alte sulle Alpi. Nella sera-notte rapido aumento della nuvolosità con estese velature di innocue ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Centro Meteo Lombardo col bollettino curato da Stefano nava ci accompagna scoprire he tempo farà in questo inizioa Bergamo e in provincia. ANALISI GENERALE Il ponte di alta pressione che si estende dall’oceano Atlantico fino all’Europa orientale proteggerà per alcuni giorni la Lombardia dall’arrivo delle perturbazioni, per cui ci attendono giornate senza precipitazioni, ma conanmento passeggero. Le temperature non subiranno grandi variazioni e saranno prevalentemente influenzate dal grado di copertura nuvolosa. Lunedì 11 ottobre 2021 Tempo Previsto: al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccettovelatura di nubi alte sulle Alpi. Nella sera-notte rapido aumento della nuvolosità con estese velature di innocue ...

