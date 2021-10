Il giudice No Green pass Angelo Giorgianni si dimette, dal palco di Roma voleva «una nuova Norimberga» – Il video (Di lunedì 11 ottobre 2021) «Se il fatto di indossare la toga mi deve limitare a esprimere la mia opinione sulla legittimità di atti o di provvedimenti, o peggio ancora di denunciare fatti penalmente rilevanti, anche se riguardano rappresentanti delle istituzioni, allora preferisco lasciare la toga». Ad annunciarlo è il magistrato della Corte d’Appello di Messina, Angelo Giorgianni, dopo la partecipazione alla manifestazione No Green pass di Roma, degenerata in parte nell’attacco alla sede della Cgil. C’era anche lui sul palco in piazza del Popolo. Alle sue spalle, tra gli altri, il leader di Forza nuova Giuliano Castellino, e il leader di IoApro Biagio passaro, entrambi nella lista dei 12 arrestati per gli scontri nella Capitale. Nella sua invettiva, il magistrato ha attaccato ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 ottobre 2021) «Se il fatto di indossare la toga mi deve limitare a esprimere la mia opinione sulla legittimità di atti o di provvedimenti, o peggio ancora di denunciare fatti penalmente rilevanti, anche se riguardano rappresentanti delle istituzioni, allora preferisco lasciare la toga». Ad annunciarlo è il magistrato della Corte d’Appello di Messina,, dopo la partecipazione alla manifestazione Nodi, degenerata in parte nell’attacco alla sede della Cgil. C’era anche lui sulin piazza del Popolo. Alle sue spalle, tra gli altri, il leader di ForzaGiuliano Castellino, e il leader di IoApro Biagioaro, entrambi nella lista dei 12 arrestati per gli scontri nella Capitale. Nella sua invettiva, il magistrato ha attaccato ...

