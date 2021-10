Il fidanzato di Dora Lagreca è indagato dai carabinieri. La donna è morta precipitando da un balcone (Di lunedì 11 ottobre 2021) C’è una svolta nel caso della morte di Dora Lagreca, la 30enne originaria del salernitano, morta dopo essere precipitata dal quarto piano di un palazzo. Dora pare avesse avuto una lite con il fidanzato, Antonio Capasso, che ora risulta indagato. Sul caso indagano i carabinieri di Potenza che stanno vagliando tutte le ipotesi, compresa quella del suicidio. La famiglia, gli amici e alcuni conoscenti come il sindaco di Montesano sulla Marcellana, hanno fin da subito ritenuto l’ipotesi del suicidio poco credibile. Resta comunque all’indagine dei carabinieri fare chiarezza sull’accaduto. Antonio Capasso indagato per la morte di Dora Lagreca Antonio Capasso è indagato per ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) C’è una svolta nel caso della morte di, la 30enne originaria del salernitano,dopo essere precipitata dal quarto piano di un palazzo.pare avesse avuto una lite con il, Antonio Capasso, che ora risulta. Sul caso indagano idi Potenza che stanno vagliando tutte le ipotesi, compresa quella del suicidio. La famiglia, gli amici e alcuni conoscenti come il sindaco di Montesano sulla Marcellana, hanno fin da subito ritenuto l’ipotesi del suicidio poco credibile. Resta comunque all’indagine deifare chiarezza sull’accaduto. Antonio Capassoper la morte diAntonio Capasso èper ...

