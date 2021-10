Grey’s Anatomy 17 su La7 in onda ogni lunedì da fine ottobre: promo e programmazione (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il debutto di Grey’s Anatomy 17 su La7, in onda in chiaro in prima serata dopo l’anteprima su Fox nella scorsa stagione, è slittato a fine ottobre: inizialmente atteso lunedì 4, è rimandato invece al 25 ottobre. La programmazione di Grey’s Anatomy 17 su La7, penultima stagione (finora) dello longevo medical drama di ABC, presidierà il lunedì della rete con tre episodi in prima serata a partire dalle 21.15. Grey’s Anatomy 17 su La7 sarà in onda in prima visione in chiaro, con i 17 episodi che hanno raccontato l’emergenza Covid-19 in ospedale, con un focus sia sulle difficoltà di medici e operatori sanitari che sulla malattia stessa con la sua ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il debutto di17 su La7, inin chiaro in prima serata dopo l’anteprima su Fox nella scorsa stagione, è slittato a: inizialmente atteso4, è rimandato invece al 25. Ladi17 su La7, penultima stagione (finora) dello longevo medical drama di ABC, presidierà ildella rete con tre episodi in prima serata a partire dalle 21.15.17 su La7 sarà inin prima visione in chiaro, con i 17 episodi che hanno raccontato l’emergenza Covid-19 in ospedale, con un focus sia sulle difficoltà di medici e operatori sanitari che sulla malattia stessa con la sua ...

Advertising

90LoverHarry : ho finito la 6 stagione di grey's anatomy - missgucyles : fine quarta stagione di grey's anatomy e continuo a non sopportare meredith grey - Methamorphose30 : christina ricci si è sposata e mi fa sentire vecchio per me sarà sempre Wednesday de La Famiglia Addams, la bambin… - flvtchersmiles : comunque io di medical drama negli ultimi 10 anni ne ho visti tanti ma, senza offesa, grey's anatomy rimane il pegg… - lovechvndler : RT @gabrsp_: squid game ma devi guardare le puntate 5×24, 6×23-24, 8×24, 9×02, 11×21 e 17×07 di grey's anatomy senza piangere l'anima -