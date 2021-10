Giorgia Meloni si inventa che Provenzano vuole sciogliere Fratelli d’Italia (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Il vicesegretario del partito ‘democratico’ vorrebbe sciogliere il primo partito italiano (oltre che l’unica opposizione al governo). Un partito a cui fanno riferimento milioni di cittadini italiani che confidano e credono nelle nostre idee e proposte. Spero che Letta prenda subito le distanze da queste gravissime affermazioni che rivelano la vera intenzione della sinistra: fare fuori Fratelli d’Italia. O forse i toni da regime totalitario usati dal suo vice rappresentano la linea del Pd? Aspettiamo risposte”,scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. Peccato che Peppe Provenzano non l’abbia mai detto. Il vicesegretario del partito “democratico” vorrebbe sciogliere il primo partito italiano (oltre che ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Il vicesegretario del partito ‘democratico’ vorrebbeil primo partito italiano (oltre che l’unica opposizione al governo). Un partito a cui fanno riferimento milioni di cittadini italiani che confidano e credono nelle nostre idee e proposte. Spero che Letta prenda subito le distanze da queste gravissime affermazioni che rivelano la vera intenzione della sinistra: fare fuori. O forse i toni da regime totalitario usati dal suo vice rappresentano la linea del Pd? Aspettiamo risposte”,scrive su Facebook, presidente di. Peccato che Peppenon l’abbia mai detto. Il vicesegretario del partito “democratico” vorrebbeil primo partito italiano (oltre che ...

