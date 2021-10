Dayane Mello, dal Brasile a “Scherzi a Parte”: spara sul set ad un attore e quello si accascia ferito, lei resta “pietrificata” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Diretta o non diretta? È stato questo il dilemma che ha attanagliato, su Twitter, i telespettatori durante il programma Scherzi a Parte, andato in onda domenica 10 ottobre su Canale 5. L’episodio a cui si fa riferimento è lo scherzo ai danni di Dayane Mello: come fa ad essere in diretta visto che la modella si trova in Brasile impegnata nel reality show La Fazenda? L’interrogativo ha coinvolto tantissimi fan dello storico programma Mediaset che hanno protestato pensando di essere stati presi in giro dal conduttore Enrico Papi. In realtà, però, la situazione è differente. Infatti, il programma domenicale è ovviamente registrato: quando va in scena lo scherzo in diretta non vuol dire che si sta consumando proprio in quel momento, ma significa, invece, che è realmente in diretta quando la puntata è in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Diretta o non diretta? È stato questo il dilemma che ha attanagliato, su Twitter, i telespettatori durante il programma, andato in onda domenica 10 ottobre su Canale 5. L’episodio a cui si fa riferimento è lo scherzo ai danni di: come fa ad essere in diretta visto che la modella si trova inimpegnata nel reality show La Fazenda? L’interrogativo ha coinvolto tantissimi fan dello storico programma Mediaset che hanno protestato pensando di essere stati presi in giro dal conduttore Enrico Papi. In realtà, però, la situazione è differente. Infatti, il programma domenicale è ovviamente registrato: quando va in scena lo scherzo in diretta non vuol dire che si sta consumando proprio in quel momento, ma significa, invece, che è realmente in diretta quando la puntata è in ...

MediasetPlay : La vittima del nostro scherzo in diretta questa sera sarà... Dayane Mello ?? #Scherziaparte - MediasetPlay : Dayane Mello... sei su #Scherziaparte - redazioneiene : .@Daymelloreal non ricorda, non sa se è stata vittima di uno stupro e non può uscire dal reality la Fazenda. Noi co… - TV_Italiana : Si può scherzare sulla (quasi) morte di un uomo? #ScherziaParte - L_AdeleShasa : Dayane Mello come attrice è una 'BOMBA'! Sarebbe un'ottima attrice ... (ovvio: previa formazione/studio di base) ..… -