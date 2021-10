Cristiano Ronaldo non smette di stupire | a 36 anni sfreccia in campo a 32 | 51 km h

(Di lunedì 11 ottobre 2021) A 36nondi. E viaggia sempre più veloce con scatti da "autovelox". Il suo ritorno al Manchester United è infatti di quelli da primato e non solo per le quattro ...

Advertising

brfootball : 2021 men's Ballon d'Or nominees (1/2): Cesar Azpilicueta Nicolo Barella Karim Benzema Leonardo Bonucci Kevin… - Redemption_2019 : RT @CR7Comps: Cristiano Ronaldo - Longshots. - MUHVMMVD__ : RT @CR7Comps: Cristiano Ronaldo - Longshots. - Olabosipo9 : RT @CR7Comps: Cristiano Ronaldo - Longshots. - Trease24 : RT @CR7Comps: Cristiano Ronaldo - Longshots. -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo

A 36 anni,non smette di stupire . E viaggia sempre più veloce con scatti da "autovelox". Il suo ritorno al Manchester United è infatti di quelli da primato e non solo per le quattro reti ...Confrontando con calciatori comee Messi, l'esordio del portoghese si è registrato a 17 anni, quello dell'argentino a 16. Axel Kei si è trasferito da giovane in California . E' ...La Juventus studia il futuro del gioiello sul calciomercato, alla ricerca di soluzioni giuste per il termine della stagione. Tripla pista ...A 36 anni, Cristiano Ronaldo non smette di stupire . E viaggia sempre più veloce con scatti da "autovelox". Il suo ritorno al Manchester United è ionfatti ...