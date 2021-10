Covid:Spagna, via libera agli accompagnatori negli aeroporti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il governo spagnolo ha approvato l'allentamento di una delle principali misure sanitarie stabilite per gli aeroporti del Paese a causa del Covid: da venerdì sarà infatti di nuovo permesso l'accesso ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il governo spagnolo ha approvato l'allentamento di una delle principali misure sanitarie stabilite per glidel Paese a causa del: da venerdì sarà infatti di nuovo permesso l'accesso ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Spagna Covid:Spagna, via libera agli accompagnatori negli aeroporti Il 77,7% della popolazione spagnola ha completato il ciclo di vaccinazione contro il Covid, secondo gli ultimi dati disponibili. .

Altroconsumo, Google e Amazon le imprese più apprezzate ...ampia svolta insieme alle organizzazioni di consumatori partner di Euroconsumers " Ocu in Spagna, ...di ricostruire la nostra economia in modo più sostenibile e responsabile dopo la pandemia del Covid - ...

Vaccini:Ecdc, primi dati da 10 Paesi, prevengono forme gravi (ANSA) - ROMA, 11 OTT - I vaccini anti-Covid hanno mostrato un'efficacia del 90% nei primi 6 mesi dalla seconda dose di vaccino nel prevenire la malattia in forma grave e i ricoveri in ospedale: lo in ...

