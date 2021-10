Cose turche, è una grande Ferrari Leclerc - Sainz: show per sperare (Di lunedì 11 ottobre 2021) A Istanbul vince Bottas, Charles paga solo nel finale l'azzardo delle gomme ed è quarto. Carlos rimonta da urlo di LEO TURRINI Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) A Istanbul vince Bottas, Charles paga solo nel finale l'azzardo delle gomme ed è quarto. Carlos rimonta da urlo di LEO TURRINI

Advertising

CavalieriYlenia : @lucyl21_ Esatto spero che almeno rimaniamo sul 5 non chiedo altro perché reputo che la serie abbiano ancora molte… - MatteoLandi10 : - MatteoLandi10 : - _DAGOSPIA_ : IN TURCHIA TRIONFA BOTTAS, VERSTAPPEN 2° TORNA IN TESTA AL MONDIALE, HAMILTON SCAPOCCIA CON I BOX… - SimoneG82 : Oggi #Carlos55 e #Charles16 stanno facendo cose turche... #TurkishGP #F12021 #SkyMotori ????? -