Cortei No green pass: il Governo si avvia verso una linea dura (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo gli arresti e centinaia di persone identificate arriva la linea dura sul fronte dell’ordine pubblico nei confronti dei Cortei dei No greenpass. Il Governo, dopo gli episodi di violenza di sabato, sta pensando a una stretta vera e propria. Potrebbero arrivare già i Daspo urbani nei confronti di molti manifestanti, e non saranno più L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo gli arresti e centinaia di persone identificate arriva lasul fronte dell’ordine pubblico nei confronti deidei No. Il, dopo gli episodi di violenza di sabato, sta pensando a una stretta vera e propria. Potrebbero arrivare già i Daspo urbani nei confronti di molti manifestanti, e non saranno più L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Ottobre: Green pass: piazze piene e coccodrilli. Boomerang cortei in tutta I… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Boomerang cortei in tutta Italia, assalti fascisti a Roma. Venerdì scatta il decreto, industriali e… - Corriere : La linea di Draghi: stretta sui violenti ai cortei, verifiche e difesa dei luoghi a... - ZanellaRina : RT @il_piccolo: Si comincia alle 10 coi sindacati di base in sciopero. Alle 14.30 il coordinamento torna in piazza con i portuali https://t… - Rodica17957578 : RT @ElioLannutti: Il Viminale verso la stretta sui cortei tra 'salto di qualità' e manifestanti 'non inquadrati. In qualsiasi paese normale… -