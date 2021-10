Cassano | “Marotta è un incompetente Se abbiamo fatto bene alla Sampdoria lo deve a me”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) “è unsuoi giocatori di pallone. Non ne conosce nessuno. Lui non può insegnare niente a me. Lui è un grande politico del calcio”. Queste le dure parole di Antonionei confronti dell’ad dell’Inter Giuseppeai microfoni della BoboTv. “miringraziare: può darsi che con me sia ancora avvelenato da quando mi voleva vendereFiorentina all’insaputa di Garrone – ha aggiunto – . Ho parlato con lui e gli chiesi di cacciarea fine stagione. Poco dopo quell’anno andò via. E seloa me. Io a giocare a calcio sono stato un fenomeno, mentre lui si sa vendere ...

... amministratore delegato dell'Inter In diretta alla Bobo TV, Antonioha criticato pesantemente l'ad dell'Inter Beppe: "è un incompetente sui giocatori, non ne conosce nessuno. ...... come ad esempio comportarsi in modo serio e disciplinato, avere obiettivi'), attraverso la Bobo TVreplica: 'è un incompetente sui giocatori di pallone, non ne conosce nessuno. Lui ...“Marotta è un incompetente suoi giocatori di pallone. Non ne conosce nessuno. Lui non può insegnare niente a me. Lui è un grande politico del calcio”. Queste le dure parole di Antonio Cassano nei ...Le parole forti spese dall'ex fantasista del Real Madrid nei confronti dell'attuale amministratore delegato dell'Inter ...