Borsa: l'Europa in calo con l'apertura debole di Wall Street (Di lunedì 11 ottobre 2021) Proseguono in calo le principali Borse europee, dopo l'apertura debole di Wall Street, con l'eccezione di Londra (+0,5%), spinta dalle quotazioni delle materie prime. La peggiore è Madrid ( - 0,7%), ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Proseguono inle principali Borse europee, dopo l'di, con l'eccezione di Londra (+0,5%), spinta dalle quotazioni delle materie prime. La peggiore è Madrid ( - 0,7%), ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: l'Europa in calo con l'apertura debole di Wall Street: Eccezione Londra. Forti i petroliferi, bene molte ban… - forza_italia : RT @Sandra_Savino: Domani a sostegno della candidatura del nostro sindaco @RobertoDipiazza alle 15.00 in p. Borsa, ci sarà il vicepresiden… - Francescadesa_ : RT @Sandra_Savino: Domani a sostegno della candidatura del nostro sindaco @RobertoDipiazza alle 15.00 in p. Borsa, ci sarà il vicepresiden… - Sandra_Savino : Domani a sostegno della candidatura del nostro sindaco @RobertoDipiazza alle 15.00 in p. Borsa, ci sarà il vicepre… - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa debole nell'attesa di Wall Street, Milano (-0,8%) la peggiore, giu' Enel - Il Sole 24 ORE -