Beautiful anticipazioni 12 ottobre 2021, Liam porta via Kelly (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nella puntata di Beautiful, che vedrete domani martedì 12 ottobre 2021, Liam si troverà a temere per la piccola Kelly, ad affrontare una situazione difficile da affrontare in quanto lo stato psicofisico di Steffy, inizia ad essere preoccupante. Infatti recandosi dalla Forrester, scopre che l’ex moglie continua ad abusare di farmaci per il dolore e, vedendola barcollare e visibilmente poco lucida, decide di portare via la bambina. La reazione della figlia di Ridge sarà oltre le righe, confermando allo Spencer che l’ex moglie ha bisogno di aiuto. Se volete, potete seguire l’episodio della soap anche in diretta streaming, collegandovi al sito Mediaset Infinity, alle ore 13:45 contemporaneamente a Canale 5. ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nella puntata di, che vedrete domani martedì 12si troverà a temere per la piccola, ad affrontare una situazione difficile da affrontare in quanto lo stato psicofisico di Steffy, inizia ad essere preoccupante. Infatti recandosi dalla Forrester, scopre che l’ex moglie continua ad abusare di farmaci per il dolore e, vedendola barcollare e visibilmente poco lucida, decide dire via la bambina. La reazione della figlia di Ridge sarà oltre le righe, confermando allo Spencer che l’ex moglie ha bisogno di aiuto. Se volete, potete seguire l’episodio della soap anche in diretta streaming, collegandovi al sito Mediaset Infinity, alle ore 13:45 contemporaneamente a Canale 5. ...

