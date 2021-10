ATA | novità titoli accesso | per i collaboratori scolastici a tempo determinato basta la licenza media Delibera Trento

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 11 ottobre 2021)dalla provincia diper ciò che riguarda i requisiti validi per l'assunzione dei. Con lan. 1659 del 08/10/2021 si pubblicano le direttive all'Agenzia Provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) per la revisione dei criteri deidial profilo professionale di collaboratore scolastico stabiliti nell'allegato A/2018 ai sensi dell'articolo 28 dell'accordo di revisione del CCPL d.d. 4 ottobre 2018 per le assunzioni aL'articolo .