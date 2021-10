Anticipazioni Un posto al sole | puntate dall’11 al 15 ottobre 2021 | Michele propone a Silvia di partire con lui

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ledi “Unalal 15. Nella puntata di lunedì 11, Mariella e Guido sono molto preoccupati per la situazione matrimoniale di, intanto, dopo avere seguitodeve decidere come affrontarla. Filippo è scosso dalle parole di Viviana. Clara è sempre più insofferente per le tensioni tra Patrizio e Alberto. Nella puntata di martedì 12, Filippo è sempre più vicino alla sua famiglia, ma Viviana fa una mossa che rischia di mettere profondamente in crisi Serena. Mentre Guido e Mariella sono preoccupati per la stabilità della coppia,, nel ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : UN POSTO AL SOLE: LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DALL’11 AL 15 OTTOBRE - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore 6 anticipazioni: PAOLA è incinta? Gemma Zanatta prende il suo posto? - redazionetvsoap : Il segreto sarà sempre meno segreto... #unpostoalsole #upas #anticipazioni - POPCORNTVit : Un Posto al Sole, le anticipazioni dell'11 ottobre: Mirella e Guido preoccupati per Silvia e Michele -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni posto

GUARDA QUI>> "Unal Sole"8 ottobre: Michele fa un'amara scoperta Lorenzo Tiberia presenta Tutù GUARDA QUI>> Adam Levine cambia look e diventa irriconoscibile, ma cosa ha fatto? ...La puntata speciale di Amici andrà in onda oggi, aldi Uomini e Donne , per una variazione del palinsesto. Tutti gli alunni puniti per non aver pulito la casetta dovranno affrontare delle sfide,...Scopriamo le anticipazioni della soap spagnola Una Vita: ecco cosa succederà nelle puntate italiane in onda questo mese di ottobre 2021 ...Anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata dell’11 ottobre 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera napoletana su Rai 3 ...