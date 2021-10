Anche per l’Equipe il (non) fuorigioco di Mbappé “va contro lo spirito del gioco” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non c’è solo la stampa spagnola in coro ad inalberarsi per il gol in (non) fuorigioco di Mbappé che ha deciso la finale di Nations League. Anche l’Equipe, che pure festeggia la vittoria della Francia, dedica tre quarti di pagina al controsenso regolamentare che ha permesso un tale pasticcio. E lo definisce “contrario allo spirito del gioco”. “Nella mente degli arbitri, questa decisione non lascia spazio a dubbi. Dall’esterno e dopo diverse revisioni, tuttavia, questa decisione sembra nella migliore delle ipotesi discutibile. Quando scatta il passaggio di Hernandez, Mbappé sta ben davanti al difensore del MAnchester City. Ma al rallentatore, Garcia sfiora la palla con il piede. Cambia la traiettoria e innesca una nuova ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non c’è solo la stampa spagnola in coro ad inalberarsi per il gol in (non)diche ha deciso la finale di Nations League., che pure festeggia la vittoria della Francia, dedica tre quarti di pagina alsenso regolamentare che ha permesso un tale pasticcio. E lo definisce “contrario allodel”. “Nella mente degli arbitri, questa decisione non lascia spazio a dubbi. Dall’esterno e dopo diverse revisioni, tuttavia, questa decisione sembra nella migliore delle ipotesi discutibile. Quando scatta il passaggio di Hernandez,sta ben davanti al difensore del Mster City. Ma al rallentatore, Garcia sfiora la palla con il piede. Cambia la traiettoria e innesca una nuova ...

