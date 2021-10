Affondo polare con venti freddi e pioggia, calo temperature in tutta Italia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il primo impulso freddo della stagione, all’improvviso, costringe a tirare fuori giacche e abiti più pesanti. La nuova settimana di ottobre inizia come una di gennaio, con fredde correnti di origine artica e il soffio dei venti di Bora, Grecale e Tramontana. Oltre a pioggia e vento tornerà anche la neve sulle montagne, a quote piuttosto basse per il periodo, fin sotto i 1300m. Prima sulle Alpi tra Valtellina e Alto Adige e poi soprattutto lungo la dorsale appenninica, dove sono previste nevicate sui settori romagnoli, marchigiani e abruzzesi. Le massime non superano i 13 gradi lungo l’Adriatico e sulle coste della Campania mentre all’interno arrivano a essere anche inferiori ai 10 gradi: sono valori di temperatura che di solito si verificano a dicembre, valori sotto le medie climatiche di circa 7/8 gradi, come dicono i meteorologi. Le regioni ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il primo impulso freddo della stagione, all’improvviso, costringe a tirare fuori giacche e abiti più pesanti. La nuova settimana di ottobre inizia come una di gennaio, con fredde correnti di origine artica e il soffio deidi Bora, Grecale e Tramontana. Oltre ae vento tornerà anche la neve sulle montagne, a quote piuttosto basse per il periodo, fin sotto i 1300m. Prima sulle Alpi tra Valtellina e Alto Adige e poi soprattutto lungo la dorsale appenninica, dove sono previste nevicate sui settori romagnoli, marchigiani e abruzzesi. Le massime non superano i 13 gradi lungo l’Adriatico e sulle coste della Campania mentre all’interno arrivano a essere anche inferiori ai 10 gradi: sono valori di temperatura che di solito si verificano a dicembre, valori sotto le medie climatiche di circa 7/8 gradi, come dicono i meteorologi. Le regioni ...

Advertising

MaggioreSimona : RT @HuffPostItalia: Affondo polare con venti freddi e pioggia, calo temperature in tutta Italia - HuffPostItalia : Affondo polare con venti freddi e pioggia, calo temperature in tutta Italia - infoitinterno : Meteo, ancora piogge e prima neve in montagna: arriva l'affondo polare - bizcommunityit : Meteo: NUOVA SETTIMANA, Da Martedì AFFONDO POLARE Con VENTO FORTE, PIOGGE e Anche NEVE In Montagna. Le PREVISIONI - infoitinterno : Meteo: NUOVA SETTIMANA, Da Martedì AFFONDO POLARE Con VENTO FORTE, PIOGGE e Anche NEVE In Montagna. Le PREVISIONI -