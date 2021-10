Volley | Ferdinando De Giorgi | “Nei ragazzi ho visto orgoglio e intensità”

Advertising

sportface2016 : #Volley, #DeGiorgi ripercorre i momenti del trionfo: 'Orgoglio e intensità' - ARTTAWEEKUN : RT @RaiSport: Oggi a #Dribbling - 18.20 su @RaiDue - l'intervista al c.t della Nazionale maschile di Volley, Ferdinando De Giorgi, @fefedeg… - aliko_1982 : RT @RaiSport: Oggi a #Dribbling - 18.20 su @RaiDue - l'intervista al c.t della Nazionale maschile di Volley, Ferdinando De Giorgi, @fefedeg… - Federvolley : RT @RaiSport: Oggi a #Dribbling - 18.20 su @RaiDue - l'intervista al c.t della Nazionale maschile di Volley, Ferdinando De Giorgi, @fefedeg… - simonarolandi : RT @RaiSport: Oggi a #Dribbling - 18.20 su @RaiDue - l'intervista al c.t della Nazionale maschile di Volley, Ferdinando De Giorgi, @fefedeg… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Ferdinando

ivolleymagazine

...con un omaggio speciale dedicato alcon le due Coppe vinte dalla nazionale femminile e da quella maschile esposte in studio, corredate dall'intervista a Paola Egonu e a CTDe Giorgi ...Omaggio speciale, poi, al, con i due trofei europei conquistati dalla nazionale femminile e da quella maschile esposti in studio, e le interviste a Paola Egonu e al CtDe Giorgi. Le ...C’è comunque soddisfazione in casa Tinet Prata, nonostante l’onorevole sconfitta al quinto set contro la Med Store Tunit Macerata. E’ vero non è arrivata la vittoria, ma i ragazzi di Boninfante hanno ...Domani inizia la Superlega, club in difficoltà. Il presidente Righi: "Siamo un sistema sano, meritiamo il 100%" ...