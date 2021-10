Una rosa per Norma Cossetto, in 184 città per non dimenticare (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott – Per il terzo anno consecutivo, il Comitato 10 Febbraio ha organizzato la manifestazione nazionale “Una rosa per Norma Cossetto”, in ricordo dell’eroina istriana barbaramente trucidata dai partigiani comunisti slavi. L’edizione 2021 ha raggiunto il numero record di 184 città italiane ed estere. “Un successo ottenuto grazie alla convinta adesione di tante persone e la collaborazione con altre associazioni – dichiara Silvano Olmi, dirigente del C10F e coordinatore nazionale della manifestazione – donne e uomini, tutti volontari, animati dall’amore per Norma e rispettosi delle vittime delle foibe e del dramma degli esuli”. Una rosa per Norma Cossetto, in tutta Italia (e anche all’estero) E così, da Trieste a Caltanissetta, da Torino a Bari, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott – Per il terzo anno consecutivo, il Comitato 10 Febbraio ha organizzato la manifestazione nazionale “Unaper”, in ricordo dell’eroina istriana barbaramente trucidata dai partigiani comunisti slavi. L’edizione 2021 ha raggiunto il numero record di 184italiane ed estere. “Un successo ottenuto grazie alla convinta adesione di tante persone e la collaborazione con altre associazioni – dichiara Silvano Olmi, dirigente del C10F e coordinatore nazionale della manifestazione – donne e uomini, tutti volontari, animati dall’amore pere rispettosi delle vittime delle foibe e del dramma degli esuli”. Unaper, in tutta Italia (e anche all’estero) E così, da Trieste a Caltanissetta, da Torino a Bari, ...

