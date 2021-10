Roma, la protesta 'No Green pass': giornalisti minacciati con un badile in via del Corso (Di domenica 10 ottobre 2021) Non si placa la protesta no Green pass che da ieri sconvolge Roma e tutta Italia. Ad essere presi di mira, adesso, anche i giornalisti, assaltati con un badile in Via del Corso Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 10 ottobre 2021) Non si placa lanoche da ieri sconvolgee tutta Italia. Ad essere presi di mira, adesso, anche i, assaltati con unin Via del

Advertising

lauraboldrini : Gravissimo quanto sta accadendo a Roma. Disordini e violenze intollerabili. Solidarietà alle Forze dell'Ordine e a… - Agenzia_Ansa : Una trentina di manifestanti ha assaltato nella notte il pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma dove era… - Agenzia_Ansa : Roma, la protesta 'No Green pass': giornalisti minacciati con un badile in via del Corso #ANSA - MaturoIvana : RT @_PistisSophia: Comincio veramente a pensare che Forza Nuova sia uno strumento del sistema. Non può essere che questi deficienti riesc… - Vincent20896893 : RT @ilconterosso1: Forza Nuova a Roma 2021 equivale ai Black Block di Genova 2001. Come allora nel cambio di paradigma socioeconomico,i Do… -