No green pass | assalto Umberto I | devastato pronto soccorso

Advertising

Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - lauraboldrini : Gravissimo quanto sta accadendo a Roma. Disordini e violenze intollerabili. Solidarietà alle Forze dell'Ordine e a… - febfnt : @vfeltri Erano manifestazioni contro il green pass non contro il vaccino - targa_rtarga53 : RT @ilruttosovrano: Castellino è stato arrestato, come anche l'altro leader di Forza Nuova Fiore, ed ora è un po' preoccupato perché non po… -

Ultime Notizie dalla rete : green pass

... segretario generale del sindacato, che poi affida un commento all'AGI: ' Le devastazioni qui dentro sono frutto di un assalto fascista, non c'entra nulla il. Questo è un assalto ...... suo malgrado, si è ritrovato in mezzo agli scontri della manifestazione No( No, nuove manifestazioni a Roma: scontri con la polizia. FOTO ). L'attore americano, quando ha ...Ci sono anche Roberto Fiore e Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova, tra i 12 arrestati per le violenze scoppiate ieri a Roma nel corso della manifestazione no green pass. Assaltata la sede della ...Domani in corteo non dovremo cadere in tranelli infiltrazioni o quel che sia di fuorviante da una manifestazione x la libertà e no greenpass non bisogna usare violenza in nessun caso di base e sopratt ...