Mancini: «Pandora Papers? Magari oggi sarò a portare soldi chissà dove» (Di domenica 10 ottobre 2021) “Magari con il Belgio non sarò in panchina, ma a portare i soldi chissà dove”. Ridendo, e con una battuta, il ct dell’Italia, Roberto Mancini, ha risposto così a una domanda sulla vicenda ‘Pandora Papers’, che lo vedrebbe coinvolto insieme a Gianluca Vialli, durante la conferenza stampa della vigilia di Itala-Belgio della Nations League. L’inchiesta L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 10 ottobre 2021) “con il Belgio nonin panchina, ma a”. Ridendo, e con una battuta, il ct dell’Italia, Roberto, ha risposto così a una domanda sulla vicenda ‘’, che lo vedrebbe coinvolto insieme a Gianluca Vialli, durante la conferenza stampa della vigilia di Itala-Belgio della Nations League. L’inchiesta L'articolo

