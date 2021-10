“L’opuscolo dei preti no vax | smontato punto per punto”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 10 ottobre 2021) Riceviamo e pubblichiamo la lettera che un cittadino di Mapello, Sergio Ravasio – laureato in Scienze Biologiche – ha inviato alla nostra redazione smontandoperquanto contenuto nel discusso opuscolo pubblicato daidelle parrocchie di Mapello – ap-, Ambivere e Valtrighe., intitolato “Covid-19, i conti non tornano”, è pieno di riferimenti alla “vaccinazione sperimentale” e un appello a raccogliere fondi per chi non vuole vaccinarsi e ha bisogno dei tamponi. Cari signori Emanuele Personeni, Alessandro Nava e Andrea Testa, vi chiamo signori perché ciò che avete fatto lo avete fatto “da uomini liberi, oltre che cittadini”, e quindi sarebbe forse stato più corretto assumersi la responsabilità di firmarlo senza quel “don” ...