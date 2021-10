LIVE Parigi-Tours 2021 in DIRETTA: tre corridori davanti, gruppo a 20 secondi (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Cote de Vouvrey che è inaugurata dall’attacco di Madouas in concerto con Demare! 16.08 Si stacca Dylan Groenewegen dopo questa accelerazione! 16.07 Nel gruppo Stuyven sta tirando a tutta insieme a Kung. 20 secondi il ritardo dai fuggitivi. 16.05 C’è anche Stuyven nelle primissime posizioni. 16.04 Penultimo segmento di sterrato e nuovo frazionamento in gruppo! 16.03 CI RIPROVA MADOUAS! Dietro al francese c’è Eenkhoorn (Jumbo-Visma). 16.02 La corsa sta scalando adesso la Côte de la Vallée Chartier. 16.01 Nel gruppo ci sono molti attacchi, ma non c’è grande accordo. Il distacco nei confronti della fuga aumenta a 40 secondi. 15.59 Terzultimo tratto di sterrato denominato “Solidarité”. 15.58 Madouas stava tirando in testa al ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 Cote de Vouvrey che è inaugurata dall’attacco di Madouas in concerto con Demare! 16.08 Si stacca Dylan Groenewegen dopo questa accelerazione! 16.07 NelStuyven sta tirando a tutta insieme a Kung. 20il ritardo dai fuggitivi. 16.05 C’è anche Stuyven nelle primissime posizioni. 16.04 Penultimo segmento di sterrato e nuovo frazionamento in! 16.03 CI RIPROVA MADOUAS! Dietro al francese c’è Eenkhoorn (Jumbo-Visma). 16.02 La corsa sta scalando adesso la Côte de la Vallée Chartier. 16.01 Nelci sono molti attacchi, ma non c’è grande accordo. Il distacco nei confronti della fuga aumenta a 40. 15.59 Terzultimo tratto di sterrato denominato “Solidarité”. 15.58 Madouas stava tirando in testa al ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Parigi-Tours 2021 in DIRETTA: 37 uomini al comando plotone a 40? - #Parigi-Tours #DIRETTA: #uomini - zazoomblog : LIVE Parigi-Tours 2021 in DIRETTA: tre attaccanti gruppo a 3? e in rimonta costante - #Parigi-Tours #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Parigi-Tours 2021 in DIRETTA: Casper Pedersen punta a confermarsi l’Italia punta su Pasqualon - #Parigi-Tours… - zazoomblog : LIVE Parigi-Tours 2021 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Parigi-Tours #DIRETTA: #aggiornamenti - Lokiseyes : Effettivamente era da gennaio che non lo vedevo. Tralasciando le foto a Parigi, le varie live che ha fatto durante… -